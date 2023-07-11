В России по подозрению в убийстве бывшего командира подлодки "Краснодар" Станислава Ржицкого задержали 64-летнего Сергея Денисенко.

Российские телеграм-каналы публикуют его фото.

Следователи задержали мужчину в Краснодарском крае РФ, сейчас его проверяют на причастность к убийству.

"В Краснодарском крае следователями СК России совместно с сотрудниками МВД и ФСБ России задержан мужчина 1959 года рождения, который проверяется следствием на причастность к убийству заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого", - говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета России.

В ведомстве также добавили, что у задержанного нашли пистолет с глушителем.

"В качестве подозреваемого в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара Станислава Ржицкого задержан Сергей Денисенко 1959 года рождения. При задержании у него обнаружен пистолет с глушителем, из которого, предположительно, совершено убийство", - говорится в сообщении.

Российское издание Shot пишет, что предполагаемым убийцей Ржицкого может быть экс-глава федерации "Шотокан карате-до Украины", которого тоже зовут Сергей Денисенко.

По данным российских СМИ, Денисенко проводил семинары и тренировки по всей Украине и в России, а в последнее время, согласно информации в LinkedIn, жил в Краснодаре. Сегодня он был задержан в Туапсе.

Напомним, киллер мог отслеживать маршрут бывшего командира подлодки "Краснодар" Станислава Ржицкого по приложению для бега.

Ранее в РФ заявили, что основной версией убийства военного стал заказ украинских спецслужб. ГУР Минобороны Украины опубликовало новость об убийстве Ржицкого, не комментируя информацию о своей причастности к нему.