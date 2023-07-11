В Киеве замкомандира воинской части, находясь при исполнении обязанностей военной службы, жестоко избил солдата.

Об этом сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук.

По его данным, это произошло еще в прошлом году. Офицер Игорь Калиновский нанес несколько ударов руками и ногами по солдату Яровенчуку.

Солдат имел ранения на передовой, а теперь после избиения вынужден лечиться и проходить реабилитацию.

Дело расследуется ГБР еще с октября, но Калиновский с тех пор не является даже подозреваемым, пишет Мосийчук и публикует видео избиения.

Напомним, в начале июля офицер во Львовской области избил солдата за то, что тот справлял естественную потребность под открытым небом, неподалеку от палатки.

Ранее мы рассказывали, что недавно во Львовской области офицер ВСУ избил подчиненного на военном полигоне. У солдата произошло внутреннее кровоизлияние в результате разрыва печени.

Также ГБР расследует жестокое избиение офицером бойца ВСУ на Волыни, после которого у него отказали ноги. Военного с закрытой черепно-мозговой травмой, гематомами и переломом носа обнаружили лишь через сутки после избиения.