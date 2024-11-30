В Украине массово продают "военные" или "черные" туры - так называют путешествия с целью увидеть разрушения в результате войны.

Об этом пишет швейцарское издание Sarganserländer.

"Военные туры" в Украину предлагают около десятка украинских компаний. Стоимость туров составляет от 150 до 250 евро.

Некоторые турфирмы доставляют своих клиентов чуть ли не в зону боевых действий за тысячи евро.

Например, Ник Тан из США в июле 2024 года прилетел в Харьков, постоянно подвергающийся обстрелам.

"Я просто хотел это увидеть, потому что считаю, что наша жизнь на Западе слишком комфортна и легка, – говорит 34-летний любитель острых впечатлений, работающий в нью-йоркской технологической компании. – Выпрыгивать с самолетов, веселиться всю ночь и бить людей по лицу – это больше не для меня. Так что же будет лучше? Отправиться в зону боевых действий", - рассказал Ник Тан.

Авторы материала пишут, что такое отношение кажется странным жителям разрушенного Ирпеня, которые до сих пор живут в постоянной опасности.

"Недавно дрон "Шахед" разбился в 300 метрах от моего дома. У меня не было желания испытать что-то подобное. Но если люди этого хотят, это их право", - отметил 52-летний Руслан Савчук.

Депутат местного совета Ирпеня Михайлина Скорик-Шкаровская заявила, что среди местных жителей есть и противники "черного туризма".

"Почему вы сюда приезжаете? Почему вы хотите увидеть нашу печаль?" – спрашивали туристов некоторые украинцы, говорится в статье.

Напомним, в "Слуге народа" заявили, что для полной компенсации украинцам за разрушенное жилье при нынешних темпах понадобится 1575 лет.

Война в Украине идет 1011-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 30 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.