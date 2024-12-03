В Якутии камеры зафиксировали падение астероида. Он вошел в атмосферу над городом Ленском, как это и прогнозировали ученые.

Видео падения небесного тела появились в местных телеграм-каналах.

Европейское космическое агентство оценивало диаметр астероида в 70 см. Точное место падения не называется, однако большая часть астероидов такого размера не достигают поверхности Земли и взрываются в атмосфере.

"К счастью, астероид прошёл над атмосферой. Безопасность жизнедеятельности населения не нарушена. Жители Олекминского и Ленского районов этой ночью могли наблюдать кометоподобный хвост и вспышки", - сообщили в якутском управлении МЧС.

Ранее мы рассказывали, что осенью на Филиппинские острова упал астероид 2024 RW1. Объекту учёные предсказали полный распад при входе в атмосферу и приземление на Филиппинах в сопровождении яркого взрыва.

А в прошлом году мы публиковали видео астероида над Ла-Маншем, что взорвался, создав эффект "огненного шара".

По данным учёных, размер астероида был порядка одного метра. Он вошёл в атмосферу примерно в 4 км от побережья Франции. Взрыв этого небесного тела также стал одним из немногих в истории, предсказанных заранее.