Обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко нахамил ведущей телеканала "Киев", которая пыталась прервать его заготовленные тезисы и задать собственный вопрос.

"Ша! Это я у вас здесь приглашенный эксперт, а не вы", - резко ответил он.

"Если вы не понимаете в военной науке, приглашайте на свой эфир химиков", – также заявил Коваленко.

Под "химиком" он имел в виду кандидата химических наук Глеба Репича, который в эфире украинского ТВ рассказал об ужасных последствиях ядерного удара по Киеву. После эфира к Репичу приходила СБУ, поэтому он записал блог с извинениями и заявил, что никого не хотел пугать своими прогнозами.

Ранее мы рассказывали о том, как ведущий оскорбил нардепа в эфире "Рады" и обматерил его в соцсетях.

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