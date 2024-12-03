Президенту США Джо Байдену опять потребовалась помощь в преодолении ступенек. На этот раз эту услугу ему оказал президент Анголы Жуан Лоренсу.

Соответствующий фрагмент видеозаписи с приветственной церемонии опубликовали политические телеграм-каналы.

В настоящее время Байден со своим первым официальным визитом находится в Африке, что может стать и последней его поездкой за рубеж в качестве президента.

Напомним, после отказа Байдена баллотироваться на второй срок появилась конспирологическая теория о том, что он лишь имитировал различные старческие проблемы, чтобы иметь повод уступить место Камале Харрис. Однако теперь это предположение, похоже, опровергается.

Ранее Владимир Зеленский оценил оговорку Байдена, назвавшего Путина "президентом Украины".

"<...> Мне кажется, мы можем забыть о некоторых ошибках", – сказал Зеленский, в ходе визита в Америку заявив, что он лучше Путина.

Мы также публиковали видео как Байден "завис" на предвыборном мероприятии в США.

Находившийся рядом с главой государства экс-президент Барак Обама вынужден был взять Байдена за руку и увести.