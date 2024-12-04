Бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что глава Кремля Владимир Путин в 2007 году хотел "показать силу", когда во время встречи политиков в Сочи в помещение вошла его собака.

Обвинение в намеренном запугивании ее собакой Меркель выдвинула в своих недавно вышедших мемуарах под названием "Свобода".

В 2007 году она приехала на встречу к Путину в Сочи, а тот привел с собой своего лабрадора Кони. Экс-канцлер Германии рассказала, что боится собак и считает, что это была "демонстрация силы", а президент РФ "наслаждался ситуацией".

После публикации мемуаров с этим отрывком Путин извинился перед Меркель.

"Я не знал, что она боится собак. Я еще раз обращаюсь к ней через СМИ и говорю: Ангела, пожалуйста, прости меня, я не хотел причинить тебе душевную боль. Наоборот, я хотел создать благоприятную атмосферу для нашего разговора. Если ты когда-нибудь — я понимаю, что это маловероятно — приедешь снова, я этого не сделаю ни при каких обстоятельствах", - сказал российский президент на одном из брифингов.

Однако после этого Меркель заявила, что своей оценки ситуации не изменила.

Сейчас она активно раздает интервью после длительного периода молчания - в рамках рекламной кампании мемуаров. Так, Меркель рассказала, что, будучи канцлером Германии, блокировала вступление Украины в НАТО из-за Черноморского флота РФ в Крыму и нежелания украинцев вступать в Альянс.

Еще она заявила, что считает правильным свое решение достроить "Северный поток - 2" даже после аннексии Крыма.