Крупнейший горнолыжный курорт Украины Буковель готовится к открытию сезона 2024/2025, который стартует завтра, 12 декабря.

Несмотря на войну, в Буковеле традиционный аншлаг, а цены на апартаменты гигантские.

Так, стоимость семидневного проживания в отеле Radisson Blu Resort Bukovel на двоих составляет 200 918 гривен.

Проживание в гостинице Mountain Residence Apartments & Chalet в апартаментах с одной спальней стоит 339 255 гривен без скидки и 213 731 гривен со скидкой.

Аренда шале не дешевле гостиниц. Например, шале Chalet Adriana обойдется в 350 000 гривен за 7 ночей без скидки и 210 000 гривен со скидкой.

Шале Villa Olexandr&Matvii стоит 252 000 гривен без скидки и 192 780 гривен со скидкой.

Кроме Буковеля, среди туристов также популярен курорт Emily Resort во Львовской области, где стоимость отдыха за 7 ночей составляет 377 600 гривен. Несмотря на высокие цены, свободных номеров на празднование Нового года в Emily Resort уже нет.

Ранее мы рассказывали, как проходит летний туристический сезон в Карпатах.

А прошлой зимой мы писали, что на курортах Львовщины перестали бронировать бюджетные отели.