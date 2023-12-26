Проект команды Владимира Зеленского "Вечерний квартал" отменил свое выступление на горнолыжном курорте Буковель, которое было запланировано на завтра. Билеты на представление юмористов стоили от 1199 до 2499 гривен.

Об этом свидетельствуют данные на сервисах онлайн-продажи билетов.

При этом сегодняшний концерт "Квартала" в Хмельницком состоится.

А на 1 апреля у артистов намечен концерт в Одессе.

Отметим, что сегодня в соцсетях на фоне появления законопроекта о мобилизации появились возмущенные сообщения о том, что в стране идет война, всех отправляют на фронт, а "Квартал" ездит по курортам с концертами.

В прошлом году актёр студии "Квартал 95" Евгений Кошевой рассказывал, почему не собирается идти на фронт. Кошевой сообщил, что у него нет военного опыта и надлежащей подготовки.

"Вот я так подумал… У меня никаких навыков нет, ничего… Вот я пошел. В первый же день меня ловит снайпер и стреляет… И чем я помог стране? Ничем. Только тем, что хейтеры будут хайповать на этом и говорить: "Слава богу, он умер!" Нет, я пока не собираюсь", - сказал Кошевой.

Ранее сегодня мы подробно разбирали законопроект об ужесточении мобилизации.