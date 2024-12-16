Россия начала конфисковывать земельные участки, которые принадлежат гражданам Украины в Курской, Брянской и Белгородской областях.

Об этом пишет телеграм-канал Mash со ссылкой на решение суда.

Это происходит в рамках закона, по которому иностранцы не могут владеть землей на приграничных территориях РФ. Закон этот действовал и ранее, но доныне деньги за участки после продажи на торгах перечислялись украинским владельцам.

Но теперь суды начали выносить решения, по которым деньги идут в российский бюджет. Уже есть прецедент в Беловском районе Курской области, где был конфискован участок гражданина Украины Валерия Козлитина. На очереди еще 20 таких дел.

Паблик пишет, что конфискацию ввели после того, как некоторые украинцы, которым перечислили деньги за проданные участки, прислали сообщение "Спасибо за поддержку ВСУ" (то есть пообещали задонатить на армию).

Ранее мы писали, что Россия "национализировала" активы Яценюка, Джамалы и других украинцев в Крыму. В список национализированного имущества, принадлежащего украинским физическим и юридическим лицам, включено свыше 110 объектов.

А в прошлом году в Крыму "продали" квартиру Владимира и Елены Зеленских в Ливадии.

Назначенные РФ "власти" заявляли, что национализировали ее и продали с аукциона за 44,3 млн руб (чуть меньше полумиллиона долларов).