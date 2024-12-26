В четверг, 26 декабря, в Украине идет 1037-й день войны с Россией.

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Последние новости

11.49 На Кураховском направлении "отдельные позиции сил обороны разрушены в результате штурмовых действий и огневого воздействия противника", сообщает группировка "Хортица".

Активнее всего россияне пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Петропавловка, Славянка, Ясеново, Курахово, Андреевка и Дачное. Силы обороны отразили 31 атаку.

11.03 В Никополе шестеро раненых после обстрела центрального рынка, сообщает ГСЧС.

10.36 Новые заявления Лаврова о позиции РФ по возможным переговорам.

Он выступил против перемирия, которое "сейчас стало бы путём в никуда". Вместо этого нужны "надёжные договоренности".

Также в возможных договоренностях "должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения".

«Перемирие - это путь в никуда. Нам нужны окончательные юридические договоренности, которые будут фиксировать все условия обеспечения безопасности Российской Федерации и, конечно же, законные интересы безопасности наших соседей, но в контексте, который будет международно-правовым способом закреплять невозможность нарушения этих договоренностей», - заявил Лавров.

Ранее о планах «избежать ошибок» Минских соглашений и установить более прочный мир заявлял представитель Трампа Келлог.

Лавров также дал понять, что Россия не пойдет на уступки по захваченным территориям Украины.

"Жители Крыма, Донбасса и "Новороссии" не могут, не хотят и не будут жить под властью Киева", - утверждает глава МИД РФ.

При этом он заявляет, что Россия "не выдвигает предварительных условий насчёт переговоров, а требует исполнения ранее достигнутых договорённостей".

9.39 Украине не грозит блэкаут из-за вчерашней атаки, но отключения света продлятся не менее 5-7 дней, заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Морозы от -5 могут усилить ограничения.

Ранее журналист Николов заявил, что половина Украины фактически осталась без своей генерации и питается с западной части. А потому ей грозит блэкаут в случае удара по распределительным подстанциям. Тот же Харченко согласился со сказанным.

9.34 Так сейчас выглядит курортная Затока Одесской области.

Многие базы отдыха повреждены и разрушены обстрелами.

9.09 Мобилизованный украинский военный рассказал, что попал в армию, не подписав ни одного документа.

По его словам, его остановили на блокпосту и отвезли в полицию, а оттуда - в ТЦК "обновлять данные".

По факту же без каких-либо процедур отправили в учебку.

8.22 Байден поручил Пентагону усилить поставки оружия в Украину после ракетного удара в ночь на 25 декабря.

"Целью этой возмутительной атаки было лишить украинский народ доступа к теплу и электричеству в зимний период и поставить под угрозу безопасность электросетей", - говорится в заявлении Байдена.

"Я поручил министерству обороны продолжить наращивание поставок оружия в Украину", - добавил он.

8.10 В Днепре с утра ввели экстренные отключения света. Графики не действуют, пишут местные паблики.

Напомним, почасовые отключения начались по всей Украине с 8 утра.

Детальнее о последствиях вчерашней ракетной атаки по энергетике мы писали здесь.