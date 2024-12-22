С 1 января 2025 года без направления врача все медицинские процедуры в медучреждениях будут на платной основе.

Об этом заявила адвокат, экс-заместитель Министра здравоохранения Наталья Лисневская в эфире телеканала "Киев -24".

По ее словам только врач может определить, что услуга пациенту важна.

"Новым постановлением четко урегулировано, какие услуги и когда могут быть платными… Без направления врача, если пациент не ведется семейным или специализированным доктором и не имеет направления, а просто решил сегодня утром пойти в больницу и что-то сделать, он это сможет сделать, но на платной основе… Только врач может определить, важна ли эта услуга пациенту", - рассказала Лисневская.

Также она отметила, что направления будут выписываться в электронном виде.

"Еще один момент, когда услуги не покрываются пакетами НСЗУ. Это называется программа медицинских гарантий. Все, что гарантировано государством, бесплатно. Вне медицинских гарантий, если учреждения способны предоставлять такие услуги, их смогут оказывать платно", - добавила Лисневская.

Напомним, после ликвидации МСЭК с нового года пройти экспертизу на инвалидность можно будет онлайн.