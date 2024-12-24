В Москве пожилой мужчина поджёг полицейскую машину возле отдела внутренних дел по району Арбат. Его фамилия на одну букву отличается от фамили украинского президента - Зелинский.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы и публикуют видео инцидента.

По их данным, 65-летний пенсионер оделся в полицейскую форму и бросил бутылку с горючей смесью под автомобиль. После этого пожилой мужчина попытался сбежать, однако его задержали полицейские, которые проезжали мимо.

Журналисты предполагают, что форму ему посоветовали купить для конспирации телефонные мошенники. Они же подбили его на поджог.

Как мы писали, за минувшую неделю в разных регионах России произошла серия поджогов в торговых центрах, военкомате и отделениях банков. По подсчетам российских СМИ, таких эпизодов было не менее 20. Причем многие злоумышленники были женщинами пенсионного возраста. По информации полиции, они действовали по указки телефонных мошенников.

А в середине декабря Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что в России подорвали железнодорожное полотно, ведущее к Ульяновскому моторному заводу.