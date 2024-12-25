Гей-пара из США получила 100-летнее заключение за сексуальное насилие над приемными сыновьями. 34-летний Уильям Зулок и 36-летний Закари Зулок, усыновив маленьких мальчиков, насиловали и сдавали их в сексуальное рабство друзьям и продавали записи с насилием педофилам в даркнете.

Об этом пишет The New York Post.

Они осуждены без возможности условно-досрочного освобождения, то есть остаток жизни проведут в тюрьме.

"Эти двое обвиняемых действительно создали дом ужасов и поставили свои крайне темные желания превыше всего и всех остальных. Однако глубина развращенности ответчиков, которая глубока настолько, насколько это вообще возможно, не больше, чем решимость тех, кто боролся за справедливость, и сила жертв в этом деле. Решимость, которую я видел у этих двух молодых жертв за последние два года, действительно вдохновляет", - заявил окружной прокурор.

Мальчики — два брата, которым сейчас 12 и 10 лет — были усыновлены семьей Зулок из христианского агентства по работе с детьми с особыми потребностями.

Ранее мы рассказывали, как под Харьковом родители сломали приемной дочери ключицу. Остальных семерых детей бьют битами.