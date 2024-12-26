Уходящий президент США Джо Байден прибыл на Карибы.

Об этом сообщает газета New York Post.

Это будет третий Новый год подряд, который американский лидер встретит на острове Санта-Круз.

Аппартаменты, где будет проводить время глава демократов США – дом с тремя спальнями и тремя ванными комнатами – в другие дни сдаются по тысяче долларов за ночь, а в описании к особняку так и указано: "Вилла готова принять гостей, как много раз принимала президента Байдена".

Пул журналистов Белого дома пишут, что Джо Байден улетел отдыхать, проигнорировав сопровождавших его представителей медиа.

Помимо супруги Джилл, вместе с Байденом на Карибы вылетело и их окружение, включая заместителя главы аппарата Совета национальной безопасности Белого дома Дилприта Сидху, и заместителя пресс-секретаря Келли Скалли.

После двух недель отдыха американскому политику предстоит зарубежная поездка, вероятно, последняя на посту президента. Выпавший из публичного поля после неудачных для демократов выборов (а то и сразу после провальных дебатов летом) 9 января без особых на то причин Байден отправится за счёт своих налогоплательщиков посетить Рим.

Напомним, в New York Post писали, что Джо Байден провёл в отпуске 40% времени своего президентства.

Ранее появилось видео, как Байден "завис" на предвыборном мероприятии в США.