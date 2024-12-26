Байден прибыл встречать Новый год на карибский остров Санта Круз. Потом уходящий президент посетит Италию
Уходящий президент США Джо Байден прибыл на Карибы.
Об этом сообщает газета New York Post.
Это будет третий Новый год подряд, который американский лидер встретит на острове Санта-Круз.
Аппартаменты, где будет проводить время глава демократов США – дом с тремя спальнями и тремя ванными комнатами – в другие дни сдаются по тысяче долларов за ночь, а в описании к особняку так и указано: "Вилла готова принять гостей, как много раз принимала президента Байдена".
Пул журналистов Белого дома пишут, что Джо Байден улетел отдыхать, проигнорировав сопровождавших его представителей медиа.
Помимо супруги Джилл, вместе с Байденом на Карибы вылетело и их окружение, включая заместителя главы аппарата Совета национальной безопасности Белого дома Дилприта Сидху, и заместителя пресс-секретаря Келли Скалли.
После двух недель отдыха американскому политику предстоит зарубежная поездка, вероятно, последняя на посту президента. Выпавший из публичного поля после неудачных для демократов выборов (а то и сразу после провальных дебатов летом) 9 января без особых на то причин Байден отправится за счёт своих налогоплательщиков посетить Рим.
Напомним, в New York Post писали, что Джо Байден провёл в отпуске 40% времени своего президентства.
Ранее появилось видео, как Байден "завис" на предвыборном мероприятии в США.