Президент США Джо Байден в последние недели своего пребывания у власти рассматривает возможность введения новых крупных санкций против российского энергетического сектора.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Суть санкций будет заключаться в том, чтобы нацелиться на так называемый "серый флот" международных судов, перевозящих российскую нефть в незападные страны, а также на российских экспортеров нефти, которые до сих пор не подвергались санкциям. Также рассматривается отзыв лицензий, позволяющей банкам обрабатывать российские энергетические транзакции.

Издание пишет, что до сих пор Белый дом опасался слишком жесткого ограничения российского экспорта энергоносителей, опасаясь резкого роста мировых цен на нефть – и цен на бензин для американских автомобилистов. Но теперь некоторые люди в окружении Байдена боятся, что не успеют сделать того, что давно хотят.

"Выборы закончились, и инфляция под контролем. Причины быть столь осторожными в отношении санкций больше не актуальны", – считает старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Эдвард Фишман.

Напомним, что недавно Евросоюз принял 15-й пакет санкций против России, в который также вошли огранчиения против "тенефого флота".

При этом Венгрия требует отложить санкции против России, пока Дональд Трамп не вернётся в Овальный кабинет.