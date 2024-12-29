Бывший спикер ВСУ Наталья Гуменюк, уволенная после скандала с журналистами, получила новую должность.

Она появилась в эфире телемарафона. В титрах ее обозначили как представителя Главного управления психологической поддержки персонала ВСУ.

Гуменюк выложила этот репортаж на своей странице в Facebook.

"Важная часть работы сегодня. Реабилитация военных в Карпатах", - написала она.

Ранее она возглавляла пресс-службу Сил обороны Юга, но была уволена в апреле после претензий со стороны журналистов.

Они жаловались, что Гуменюк препятствовала работе прессы, не позволяла показывать результаты затопления после прорыва Каховской ГЭС, запрещала посещать любые прифронтовые территории, входящие в компетенцию ОК "Юг".

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