Экс-спикер ВСУ Наталья Гуменюк снова появилась в информпространстве
Бывший спикер ВСУ Наталья Гуменюк, уволенная после скандала с журналистами, получила новую должность.
Она появилась в эфире телемарафона. В титрах ее обозначили как представителя Главного управления психологической поддержки персонала ВСУ.
Гуменюк выложила этот репортаж на своей странице в Facebook.
"Важная часть работы сегодня. Реабилитация военных в Карпатах", - написала она.
Ранее она возглавляла пресс-службу Сил обороны Юга, но была уволена в апреле после претензий со стороны журналистов.
Они жаловались, что Гуменюк препятствовала работе прессы, не позволяла показывать результаты затопления после прорыва Каховской ГЭС, запрещала посещать любые прифронтовые территории, входящие в компетенцию ОК "Юг".
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