Избранный президент США Дональд Трамп заявил о своей поддержке переизбрания однопартийца Майка Джонсона на пост спикера Палаты представителей в преддверии голосования 3 января.

Об этом республиканец написал в своей соцсети Truth Social.

Ранее Трамп пригрозил Джонсону потерей должности в случае, если тот не поднимет потолок государственного долга США или полностью не уберёт вопрос о нём из временного соглашения о финансировании правительства.

"Спикер Майк Джонсон – хороший, трудолюбивый, религиозный человек. Он будет поступать правильно, и мы продолжим побеждать. Майк имеет мою полную и абсолютную поддержку", – написал Трамп в своей соцсети.

Напомним, Конгресс США вернётся к работе 3 января и первым делом проведёт голосование за нового спикера. Джонсону необходимо обеспечить себе поддержку почти всех республиканцев в нижней палате, что может оказаться непростой задачей. Республиканцы в конгрессе в последние годы склонны ко внутренними конфликтами и часто могут действовать против заданного курса партии.

Ранее в NBC News писали, что республиканцы получат большинство в Сенате и нарастят преимущество в Палате представителей.

Напомним, правые республиканцы инициировали отставку спикера Палаты представителей США Джонсона.