31 декабря 1999 года первый президент России Борис Ельцин объявил о своей отставке и о назначении и.о. президента РФ Владимира Путина. Таким образом, сегодня исполняется четверть века, как Путин находится у высшей власти.

Объявление Ельцина прозвучало во время его новогоднего обращения к гражданам РФ.

"Осталось совсем немного времени до магической даты в нашей истории. Наступает 2000 год. Новый век, новое тысячелетие. Мы все примеряли эту дату на себя. Прикидывали, сначала в детстве, потом повзрослев, сколько нам будет в 2000-ом году, а сколько нашей маме, а сколько нашим детям. Казалось когда-то - так далеко этот необыкновенный Новый год. Вот этот день и настал.

Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам с новогодним приветствием. Но это не все. Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам как президент России.

Я принял решение. Долго и мучительно над ним размышлял. Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку. Я много раз слышал: "Ельцин любыми путями будет держаться за власть, он никому ее не отдаст". Это вранье. Дело в другом. Я всегда говорил, что не отступлю от Конституции ни на шаг. Что в конституционные сроки должны пройти думские выборы. Так это и произошло.

И так же мне хотелось, чтобы вовремя состоялись президентские выборы - в июне 2000 года. Это было очень важно для России. Мы создаем важнейший прецедент цивилизованной добровольной передачи власти от одного президента России другому, вновь избранному.

И все же я принял другое решение. Я ухожу. Ухожу раньше положенного срока. Я понял, что мне необходимо это сделать. Россия должна войти в новое тысячелетие с новыми политиками, с новыми лицами, с новыми, умными, сильными, энергичными людьми", - сказал тогда Ельцин.

По его словам, те, кто стоит у власти уже многие годы, должны уйти, а "Россия уже никогда не вернется в прошлое".

"Полгода еще держаться за власть, когда у страны есть сильный человек, достойный быть президентом и с которым сегодня практически каждый россиянин связывает свои надежды на будущее? Почему я должен ему мешать? Зачем ждать еще полгода? Нет, это не по мне. Не по моему характеру!..

Я ухожу. Я сделал все, что мог. И не по здоровью, а по совокупности всех проблем. Мне на смену приходит новое поколение ­ поколение тех, кто может сделать больше и лучше. В соответствии с конституцией, уходя в отставку, я подписал указ о возложении обязанностей президента России на председателя правительства Владимира Путина. В течение трех месяцев в соответствии с конституцией он будет главой государства.

А через три месяца, также в соответствии с Конституцией России, состоятся выборы президента. Я всегда был уверен в удивительной мудрости россиян. Поэтому не сомневаюсь, какой выбор вы сделаете в конце марта 2000 года. Прощаясь, я хочу сказать каждому из вас: будьте счастливы. Вы заслужили счастье. Вы заслужили счастье и спокойствие", - резюмировал Ельцин.

Напомним, в марте в РФ состоялись очередные выборы президента, на которых Путин набрал больше 80% голосов. Президентом он стал в пятый раз.

Владимир Зеленский назвал эти выборы имитацией.