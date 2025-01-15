Украинский артист Wellboy (Антон Вельбой) заявил, что в ночь на 13 января его избили "люди в милитаре форме". Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

Подробностей случившегося он не привел, написал лишь, что "за девушек надо бороться".

Также он показал следы избиения на голове и справку, где отмечено, что у него диагностировали ушибы мягких тканей.

Полиция в комментарии проекту "ЖВЛ представляет" сообщила, что выясняют обстоятельства нападения и уже открыли уголовное производство по факту избиения и нанесения ему легких телесных повреждений.

"В настоящий момент выясняются обстоятельства нападения и по указанному факту возбуждено уголовное производство за нанесение легких телесных повреждений. Нападающим грозит штраф до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или 200 часов общественных работ, или исправительные работы на срок до одного года", - говорится в сообщении.

В соцсетях происшествие вызвало большой резонанс среди поклонников.

Ранее блогер Назарчик заявил, что 23 декабря его выкрали сотрудники ТЦК, СБУ и полиции за видео с критикой в адрес президента.