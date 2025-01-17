Из обещанного Владимиром Зеленским гигаватта газовой маневренной генерации электроэнергии удалось построить чуть больше одной десятой части - 133 МВт.

Об этом сообщило "Укрэнерго" в ответе на запрос народного депутата из "Голоса" Ярослава Железняка, который тот опубликовал в своем телеграм-канале.

"Напомню, Минэнерго несколько раз заявляло, что они задачу эту выполнили (в Офис тоже так докладывали). А эксперты и СМИ подвергали сомнению. И вот официальный ответ "Укрэнерго" (все подключения идут через него), что никакого гигаватта даже близко нет. Даже половины. Выходит 13% от этого!" - написал Железняк.

В приведенном им ответе сказано, что по состоянию на конец 2024 года суммарная установленная мощность введенных в эксплуатацию объектов распределенной газовой генерации составляет 167,52 МВт. Из них в 2024 году было введено 14 генерирующих установок общей мощностью 32,7 МВТ.

Напомним, на конференции Ukraine Recovery Conference 2024, которая проходила 11 июля в Берлине, Зеленский заявил, что Украина хочет построить с помощью партнеров до 1 гигаватта газовой маневренной генерации до конца текущего года. Это обещание назвали "гигаватт Зеленского".

По данным Forbes, по состоянию на конец декабря из "гигаватта Зеленского" было подключено лишь около 30% маневровой газовой генерации.

Другое западное издание рассказывало, что Украина завозит бывшие в употреблении части электростанций из-за рубежа, чтобы пройти зиму.