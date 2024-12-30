По состоянию на конец декабря из "Гигаватта Зеленского" подключено лишь около 30% маневровой газовой генерации.

Об этом пишет журнал Forbes.

Этот план никто не видел, сказал изданию народный депутат из партии "Слуга народа", который согласился говорить на условиях анонимности.

"А если он где-то и был, то он заведомо нереалистичен", – подчеркнул он.

Напомним, на конференции Ukraine Recovery Conference 2024, которая проходила 11 июля в Берлине, президент заявил, что Украина хочет построить с помощью партнеров до 1 гигаватта газовой маневренной генерации до конца текущего года. Это обещание назвали "Гигаватт Зеленского".

Уже тогда министр энергетики Герман Галущенко заявил, что ввести в систему все эти мощности до конца года не успеют.

В интервью тому же Forbes чиновник сообщил, что к началу 2025 должны только завезти необходимое оборудование более чем на 1 ГВт.

"В некоторых городах генерационные установки уже стоят, но подключить их смогут не раньше января 2025 года", – сказал он.

В сентябре бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что из "Гигавата Зеленского" в систему введено всего около 60-ти МВт.

Ранее эксперт по энергетике объявил, что дефицит генерации в Украине сохранится ещё не один год.

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По данным военного обозревателя Deep State, войска РФ продвинулись к юго-западу от Покровска (в сёлах Новоелизаветовке и Нововасильевке), к западу от Курахово (в посёлке Шевченко), к трассе восточнее Мирнограда (деревня Воздвиженка) и в городе Торецке, а также южнее от него. Кроме того, в Курской области неприятель предпринял контр-наступление в районе села Погребки на северном фланге украинского плацдарма.

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