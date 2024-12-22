Киев использует "нетрадиционные методы", чтобы предотвратить энергетический кризис на подконтрольных территориях этой зимой.

Об этом пишет издание The New York Times.

"Они целиком перевозят в Украину устаревшую литовскую электростанцию, чтобы использовать её элементы для восстановления повреждённой сети; взяли в аренду плавучие электростанции у Турции; и даже запросили присутствие ООН на критически важных подстанциях, надеясь сдержать российские атаки", – говорится в статье.

Вместе с тем украинские официальные лица признали, что этих мер будет недостаточно для предотвращения отключений электроэнергии. И Украина может оказаться не готова к более серьёзным холодам в январе.

Например, элементы бывшей в употреблении литовской электростанции, что должны были поступить в страну ещё до начала зимы, попадут к энергетикам только к следующему году.

Попутно ведутся переговоры о поставках энергетических установок, которые устанавливают на суда. Их планируют использовать для снабжения электроэнергией Одессы, где не хватает наземных мощностей для достаточного производства электроэнергии.

"Теплоходы, работающие на топливе или газе, будут пришвартованы в портах региона и начнут передавать электроэнергию в систему через береговые подстанции", – описывает газета принцип их использования.

Переговоры об аренде таких теплоходов ведутся с турецкой компанией Karpowership. Но есть и другие проблемы: западные партнёры пока не согласны оплачивать этот проект. Также непонятен вопрос прикрытия "энергокораблей" от российских атак.

Что касается бетонных защитных укреплений на подстанциях, связанных с украинскими АЭС, чиновники признают, что они неэффективны против ракет. Поэтому Киев попросил сотрудников МАГАТЭ постоянно находиться на таких объектах, чтобы РФ не наносила по ним удары.

Ранее "Страна" разбиралась, что происходит с украинской энергетикой после массированной атаки 13 декабря.

Между тем, как заявили в Верховной Раде, "Энергоатом" только весной начал закупать защитные конструкции для атомной инфраструктуры.