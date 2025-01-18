В Киеве задержали директора департамента одного из крупнейших банков, который перечислял деньги на армию РФ
Служба безопасности Украины задержала в Киеве директора департамента одного из крупнейших банков Украины, который донатил на армию РФ
Об этом сообщает пресс-центр ведомства.
Мужчина возглавляет IT-отдел банка. Он "регулярно перечислял свои деньги на нужды оккупационных группировок России".
"Для этого уже после начала полномасштабной войны банкир открыл счет на одной из самых крупных в мире криптовалютных бирж", - говорится в сообщении.
В дальнейшем фигурант переводил средства на цифровые кошельки рашистов. Правоохранители устанавливают точные суммы его "донатов".
Во время обыска у мужчины нашли паспорт гражданина России, российские рубли, мобильные телефоны и компьютер с доказательствами.
Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).
Ему грозит 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее спецслужбы РФ завербовали киевлянку для получения координатов здания правительства. Задержанная незадолго до удара "Шахедами" по правительственному кварталу 1 января проводила там разведку.
А в декабре СБУ задержали 12 украинских военных, подозреваемых в слежке за самолетами F-16 в пяти регионах Украины.