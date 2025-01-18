Служба безопасности Украины задержала в Киеве директора департамента одного из крупнейших банков Украины, который донатил на армию РФ

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Мужчина возглавляет IT-отдел банка. Он "регулярно перечислял свои деньги на нужды оккупационных группировок России".

"Для этого уже после начала полномасштабной войны банкир открыл счет на одной из самых крупных в мире криптовалютных бирж", - говорится в сообщении.

В дальнейшем фигурант переводил средства на цифровые кошельки рашистов. Правоохранители устанавливают точные суммы его "донатов".

Во время обыска у мужчины нашли паспорт гражданина России, российские рубли, мобильные телефоны и компьютер с доказательствами.

Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

Ему грозит 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее спецслужбы РФ завербовали киевлянку для получения координатов здания правительства. Задержанная незадолго до удара "Шахедами" по правительственному кварталу 1 января проводила там разведку.

А в декабре СБУ задержали 12 украинских военных, подозреваемых в слежке за самолетами F-16 в пяти регионах Украины.