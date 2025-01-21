Брат киевского мэра может вернуться на ринг и побороться за титул чемпиона мира - промоутер
Украинский боксер, бывший чемпион мира в супертяжелом весе и брат мэра Киева Владимир Кличко может вернуться на ринг.
Об этом заявил в комментарии Ютуб-каналу ESNEWS бывший промоутер спортсмена Том Лоффлер.
По его словам, Кличко-младший говорил, что хочет победить рекорд Джорджа Формана, который завоевал титул в 45 лет и стал самым возрастным чемпионом мира в истории. Владимиру сейчас 48 лет.
"Владимир сказал, что будет драться за титул, побьет рекорд Джорджа Формана. Так что посмотрим. Ему 48 лет, в марте будет 49. Если кто-то может это сделать, то Владимир сможет. Я не собираюсь говорить за него", - сказал Лоффлер.
Также он уточнил, что Владимир точно не намерен драться с Александром Усиком. При этом Кличко заявлял о желании побоксировать с Тайсоном Фьюри, однако тот после проигрыша Усику завершил карьеру.
Форман стал самым возрастным чемпионом мира, победив Майкла Мурера в 1994 году в возрасте 45 лет.
Владимир свой последний профессиональный бой провел в апреле 2017 года, досрочно проиграв Энтони Джошуа.
Ранее мы писали о том, что в 2020 году Усик готовился к бою с британцем Дереком Чисорой, а его спарринг-партнером перед поединком мог стать Владимир Кличко.
А в 2023 году Владимир посещал полигон в Германии, где участвовал в испытании танков Leopard перед их отправкой в Украину.