Украинский боксер, бывший чемпион мира в супертяжелом весе и брат мэра Киева Владимир Кличко может вернуться на ринг.

Об этом заявил в комментарии Ютуб-каналу ESNEWS бывший промоутер спортсмена Том Лоффлер.

По его словам, Кличко-младший говорил, что хочет победить рекорд Джорджа Формана, который завоевал титул в 45 лет и стал самым возрастным чемпионом мира в истории. Владимиру сейчас 48 лет.

"Владимир сказал, что будет драться за титул, побьет рекорд Джорджа Формана. Так что посмотрим. Ему 48 лет, в марте будет 49. Если кто-то может это сделать, то Владимир сможет. Я не собираюсь говорить за него", - сказал Лоффлер.

Также он уточнил, что Владимир точно не намерен драться с Александром Усиком. При этом Кличко заявлял о желании побоксировать с Тайсоном Фьюри, однако тот после проигрыша Усику завершил карьеру.

Форман стал самым возрастным чемпионом мира, победив Майкла Мурера в 1994 году в возрасте 45 лет.

Владимир свой последний профессиональный бой провел в апреле 2017 года, досрочно проиграв Энтони Джошуа.

Ранее мы писали о том, что в 2020 году Усик готовился к бою с британцем Дереком Чисорой, а его спарринг-партнером перед поединком мог стать Владимир Кличко.

А в 2023 году Владимир посещал полигон в Германии, где участвовал в испытании танков Leopard перед их отправкой в Украину.