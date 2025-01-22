Покинуть Украину навсегда после открытия границ хотел бы каждый четвертый мужчина (25%) и каждый третий молодой украинец 18-29 лет (33%).

Об этом свидетельствует опрос Фонда демократической инициативы.

Среди женщин, которые могут выехать и сейчас, показатель желающих уехать для смены постоянного места проживания ниже - 17%. Средний показатель по обоим полам получается 20,7%.

70% заявили, что не хотят уезжать на другое ПМЖ.

Больше всего хотят уехать жители Восточной Украины, где идут самые активные боевые действия, - 26,5%. Но и в западных регионах показатель не намного ниже - 23%.

Чаще всего люди мотивируют это "отсутствием возможностей для развития" (30,5%), "угрозой жизни в результате ведения боевых действий" (29%), "недостаточной социальной поддержкой со стороны государства" (29%), "желанием воссоединиться с родными" (26%), "желанием вывезти зависящих от респондента родных" (23%) и "невозможностью найти работу в соответствии с требованиями респондента" (21%).

Напомним, согласно опросу КМИС, с начала полномасштабной войны резко снизилось доверие украинцев ко всем институтам власти.

Также за минувший год вдвое увеличилось количество украинцев, готовых к отказу от части территорий ради мира и сохранения независимости.