Во Францию в составе скандальной 155-ой бригады, из которой за границей сбежали десятки человек, поехали и мужчины, задержанные в Украине при попытке незаконно покинуть границу.

Об этом сообщила спикер ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона.

"Если я не ошибаюсь, где-то 12 человек уклонистов попали в списки на обучение во Францию", - сообщила спикер.

Сапьян напомнила, что задержанные при попытке покинуть Украину просто платят штраф.

В ГБР считают, что в 155-ой бригаде могла работать схема с оформлением уклонистов за деньги.

По данным СМИ, с обучения во Франции в итоге дезертировали около 50 человек. Гораздо больше покинули часть после прибытия на фронт.

Экс-командира 155-й бригады "Анна Киевская" Дмитрия Рюмшина взяли под стражу с возможностью выйти под залог в 90 миллионов гривен. По данным следствия, он допустил массовое самовольное оставление части подчиненными. К тому же отдельные случаи произошли на территории ЕС.

Напомним, о дезертирстве 50 украинских военных из бригады "Анна Киевская" во Франции сначала сообщил журналист Юрий Бутусов. Также, по его словам, уже после возвращения бригады в Украину из нее в самоволку ушли 1700 человек.