В воскресенье, 26 января, в Украине ожидается сухая погода. Днем температура максимально поднимется до 9 градусов тепла.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

По информации, в течение суток преимущественно будет без осадков.

Температура воздуха ночью составит от -1°С до +4°С, а днем от +4°С до +9°С.

Ночью и утром местами туман. Ветер будет южный со скоростью от трех до 10 метров в секунду, а в восточных областях переменных направлений со скоростью от трех до восьми метров в секунду.

В Киеве воздух максимально прогреется до девяти градусов. Ожидается облачность с прояснениями.

"Температура ночью от 4°С тепла до 1°С мороза, днем 2-9°С тепла, в Крыму", - рассказали синоптики.

Также связи с оттепелью на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность. Ей специалисты предоставили третий уровень опасности.

Ранее мы писали о народных приметах, суевериях и полезных советах связанных с приходом зимы в Украину. В народной культуре зима всегда была временем наблюдений за природой, по поведению животных, состоянию снега и погодным явлениям люди предсказывали будущее.