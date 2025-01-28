В Буковеле отказались давать лыжи напрокат компании отдыхающих мужчин, потому что у них паспорта с регистрацией в Донецкой и Луганской областях.

Об этом заявил один из пострадавших от такого сервиса в своем видеообращении.

"На донецкие и луганские паспорта мы вам не дадим лыжи. Именно с такой фразы начался наш отдых в Буковеле. "И вообще из-за вас война началась"... Говорят, что восток и запад вместе, что мы единая страна... Я горжусь тем, что я из Донецкой области, а пацаны гордятся тем, что они из Луганской, Запорожской, Херсонской. А Dzvin-Ski - до одного места", - сказал в ролике молодой мужчина.

Он также показал сотрудника, который фактически обвинил жителей восточных регионов в провоцировании войны и отказался предоставлять оборудование.

Сеть проката горнолыжного оборудования Dzvin-Ski, в точке которой произошел инцидент, пока его не комментировала.

Ранее мы сообщали, что одесскому блогеру Максу Рудаде, который провёл уличные интервью на русском языке во Львове, начали поступать угрозы. Его обвинили в выступлениях против языкового закона и насмешках над украинцами.

Также мы рассказывали, что в Эстонии председатель местной Консервативной народной партии потребовал выслать из страны военных беженцев из Украины, поскольку они говорят по-русски.