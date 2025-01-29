Компании Молдовы и Приднестровья "Молдовагаз" и "Тираспольтрансгаз" подписали контракт на поставку 3 миллионов кубометров голубого топлива, чтобы поддержать давление в газотранспортной системе Приднестровья до 31 января. Эти объемы регион обязался вернуть до 1 марта.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале глава "Молдовагаза" Вадим Чебан.

"АО "Молдовагаз" и ООО "Тираспольтрансгаз" подписали контракт займа 3 миллионов метров кубических природного газа для поддержки функциональности газовой системы левого берега Днестра", - сказано в публикации Чебана.

Он добавил, что поставлять газ Кишинев будет на основании заявок, поступающих от "Тираспольтрансгаза".

"Согласно условиям договора, данный объем природного газа должен быть возвращен до 1 марта 2025 года", — отметил он.

Гарантом кредитного договора о поставках газа Тирасполю выступает Евросоюз.

Трех миллионов кубометров газа хватит Приднестровью на 10 дней.

На днях на встрече в Киеве с президентом Молдовы Майей Санду Владимир Зеленский предложил схему по решению вопроса с энергоснабжением Приднестровья. По его словам, Украина может поставлять уголь на Молдавскую ГРЭС в обмен на поставки электроэнергии в Украину и Молдову.

Подробнее об энергетическом кризисе в Молдове и неподконтрольном ей Приднестровье мы писали в отдельном материале.