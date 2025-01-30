Похоже, Россия адаптировалась еще к одним санкциям. По оценкам экспертов, Москва преодолела дефицит юаня, который сложился из-за угрозы вторичных санкций США.

Об этом пишет Bloomberg.

Штаты пригрозили наказывать кредиторов за обработку трансграничных платежей, что привело к резкому росту стоимости краткосрочных заимствований. Ставка по юаневым займам поднялась до более чем 200% в сентябре. Сейчас этот показатель опустился ниже нуля.

Видимо, Россия начала использовать альтернативные каналы для проведения платежей через третьи страны, говорят эксперты. Это увеличивает транзакционные издержки для компаний, но сохраняет объемы их внешней торговли.

Китай стал основным торговым партнером РФ после введения санкций из-за вторжения.

Ранее мы писали, что биржевые цены на газ в Европе впервые с 15 ноября 2023 года достигли 550 долларов за тысячу кубометров.