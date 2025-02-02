Основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс предложил президенту США Дональду Трампу выдавать американским ЧВК "каперские свидетельства" для возможности атаковать цели за пределами США.

Об этом Принс заявил в интервью Breitbart News.

По его словам, эти "каперы" могут быть использованы для борьбы с наркокартелями в Мексике и Латинской Америке.

Как известно, последняя каперская грамота в США была выдана после Перл-Харбора в 1942 году - оператору дирижабля, который стал охотиться на японские подлодки. Принс предлагает ввести нечто подобное сегодня президентским решением, которое бы предоставило частной организации "лицензию на охоту".

По мнению основателя ЧВК, это помогло бы остановить поток наркотиков и торговли людьми через границу США. Он также отметил, что картели делают огромные деньги, которые позволяют им покупать очень хорошую технику, высококлассных специалистов и современное оружие.

Отмечается также и то, что картели превосходят мексиканские правоохранительные органы по вооружению.

Ранее Эрик Принс призывал Украину заключить "некрасивый мир" с Россией, отдав ей территории, на которые она претендует.

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