В селе Старое Ровенской области, расположенном у границы с Беларусью, местные жители устроили акцию протеста против блокпостов.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба в комментарии украинскому СМИ.

"Основные требования, которые звучали от граждан, - не осуществлять проверку транспортных средств и военно-учетных документов у мужчин, убрать контрольный пост, а также разрешить беспрепятственно собирать дикоросы (то есть дикорастущие полезные растения - Ред.) рядом с государственной границей, несмотря на действующие в пограничные режимные ограничения", — сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Жители жалуются на рвы и колючую проволоку вокруг села. Они заявляют, что армии Беларуси на границе нет.

Демченко добавил, что после разъяснительной работы с селянами те разошлись, разблокировав контрольный пост и освободив для движения дорогу. Однако жители села остались недовольны проверками и укреплением границы. Они пригрозили, что могут повторно блокировать дорогу, что уже делали не раз.

Минувшим летом в Ворохте Ивано-Франковской области местные жители заблокировали пост ТЦК, возмущаясь тем, что военкомы отпугивают туристов.

Незадолго до этого в Черновицкой области жители приграничного населённого пункта тоже перекрывали дорогу из-за нового блокпоста с сотрудниками ТЦК.