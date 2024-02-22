Польская граница практически остановилась. Местные фермеры заблокировали все шесть пропускных пунктов, в очереди скопились тысячи фур. На некоторых пунктах за последние сутки не проехал ни один грузовик, тормозят также пассажирские автобусы.

По масштабам блокировок и накалу страстей нынешние протесты куда серьезнее, чем акции польских перевозчиков, которые те устраивали до нового года. Фермеры недовольны украинским продовольствием, которое, якобы, массово хлынуло на польский рынок и ломает им бизнес. В Польше уже вовсю звучат призывы к потребителям "не покупать украинское".

Что, на первый взгляд, выглядит странно. Ведь украинское зерно, через многие восточноевропейские государства (в том числе, Польшу) уже давно идет, в основном, только транзитом. А поставки сахара, курятины и яиц других продуктов небольшие.

Поэтому в Украине в ходу версии, что это чуть ли не "рука Москвы" устраивает акции и блокирует границу.

Однако, судя по реакции польских властей, ситуация намного сложнее.

После того как президент Зеленский призвал польского премьера и президента встретиться в ближайшие дни на границе, ответ Варшавы был достаточно прохладным.

Премьер Дональд Туск заявил, что встреча на уровне правительства состоится аж через месяц.

А у президента Анджея Дуды сказали, что на границе встречаться небезопасно, а также сравнили украинцев, которые воюют с РФ, с польскими фермерами, которые "борются за свое существование".

"Наши фермеры борются за свое существование. Украинская нация борется за свое существование. Ситуация катастрофическая с обеих сторон, смотря с этой точки зрения, потому что решительность обеих сторон огромна, и эту проблему просто необходимо решить", - сказал госсекретарь канцелярии президента Польши Анджей Дера.

В реальности, нынешние протесты (а они идут не только в Польше) - лишь вершина айсберга тех проблем, которые ждут Украину в отношениях с европейскими аграриями в процессе переговоров о вступлении в ЕС. Украинский аграрный бизнес многократно эффективнее европейского. И потому аграрное лобби, одно из самых мощных в Евросоюзе, и заявляет о том, что есть "угроза существованию".

Подробности - в статье "Страны".

Блокада 2.0

По данным "Укртрансбезопасности", на утро, 22 февраля на пропускном пункте "Ягодин-Дорохуськ" в очереди стояло около 600 фур, но за последние сутки не проехала ни одна. На пункте "Краковец-Корчова" скопилось уже почти 4,4 тысячи грузовиков, за сутки пропустили всего 313 (то есть, стоять нужно почти две недели). На "Рава-Руськой-Хребене" стоит порядка 600 фур, за сутки проехало меньше 50. НА "Шегини- Медыка" из более 400 грузовиков за последние сутки пропустили только 16 (то есть, при такой пропускной способности стоять в очереди машинам придется почти 26 дней).

Такое уже было, когда в конце прошлого года польскую границу блокировали местные перевозчики. Но в этот раз протесты вышли на новый уровень.

Во-первых, блокируют уже не только грузовики, но и пассажирские автобусы, легковой транспорт. Во-вторых, тормозят даже стратегический импорт (был прецедент, когда митингующие не пропустили фуру с гуманитаркой).

В-третьих, доходит до откровенных провокаций. К примеру, польские активисты уже дважды рассыпали прямо на землю украинское зерно (спиливали замки на фуре и вскрывали железнодорожный вагон), а на днях СМИ облетела фото фермера, призывающего Путина "разобраться" и с Украиной, и с Брюсселем, и с польскими властями (плакат с такой надписью был на его тракторе).

В-четвертых, митингующие грозятся не ограничиться только автомобильными пропускными пунктами. Как заявил польский профсоюз "Солидарность", могут заблокировать "узлы связи и подъездные пути к железнодорожным станциям и морским портам".

Протесты продлятся, как минимум, до 9 марта (такие сроки озвучила местная власть Дорохуска, которая дала разрешение на акцию). Украинские власти уже признали, что ситуация очень серьезная.

Президент Владимир Зеленский призвал польских коллег "встретиться на границе", и записал ролик-воззвание к полякам. Однако, премьер Туск заявил, что встреча состоится только в конце марта.

Правда, он пообещал в ближайшее время решить проблему с пропуском гуманитарных и военных грузов, но не с зерном.

Для этого пограничные переходы с Украиной, а также участки автомобильных и железнодорожных дорог в ближайшие часы будут внесены в перечень объектов критической инфраструктуры.

По словам Туска, упомянутые меры должны обеспечить "100-процентную гарантию того, что военная и гуманитарная помощь будет поступать к украинской стороне без каких-либо задержек".

Впрочем, это не означает, что протесты закончатся. Как видимо, по зерну разблокирования границы не будет.

Польские фермеры требуют "разобраться" с украинским экспортом. Хотят, чтобы ЕС отменил льготный режим для украинской продукции (он действует с начала войны), и вернул квоты и пошлины, которые действовали до этого.

Почему же и польские, и европейские фермеры так ополчились против украинской аграрки?

"Это настоящий взрыв"

Еще в начале прошлого года возник острый конфликт вокруг поставок украинского зерна, которые украинские аграрии потребовали запретить.

Пик зернового скандала как раз совпал с предвыборной кампанией в Польше. А так как фермеры являются серьезной электоральной силой (в стране больше 1,3 млн фермерских хозяйств), политики сразу же пошл на выполнение их требований. В итоге сначала в Польше, а потом и в других восточноевропейских странах был введен запрет на украинское зерно (допускается только транзит).

Но сейчас речь идет уже о других продуктах, в частности, яйцах, курятине и сахаре.

Отметим, что протесты против украинского сахара и курятины прокатились не только в Польше.

"Если в первые дни войны к нам на рынок заходило 10 тысяч тонн украинской курятины в месяц, то теперь поступает по 20 тысяч в неделю. Это настоящий взрыв", - цитировала французская Le Figaro главу местной Ассоциации поставщиков куриного мяса Anvol Мишеля Шеффера.

Он поясняет: в большинстве стран Европы птицеводство - семейный бизнес. Хозяйства в среднем держат до 40-50 тысяч курей. А тут приходят украинские птичники, у которых по 1,8 млн голов птицы, и стоит она вдвое дешевле, чем французская - 2,4 евро вместо 4,8. Понятно, что конкурировать с ними сложно.

Отметим, что поставки украинской курятины в ЕС выросли с 90 тысяч тонн в 2021 году до более 400 тысяч в 2023 году. То есть, увеличение - больше чем вчетверо, хотя сами объемы не такие большие.

То же самое по яйцам: до войны их шло в Европу всего до 3 тысяч тонн (а рамках тогдашних квот), в 2022 году поставки выросли до 28 тысяч тонн, а в прошлом году - до 55 тысяч.

До войны наши экспортеры отгружали в Европу 20 тысяч тонн сахара, в позапрошлом году - 150 тысяч тонн, в прошлом — 450 тысяч.

При этом в Европе сейчас дефицит сахара - не хватает порядка 2 млн тонн. Тем не менее украинского сахара "бояться", так как он более дешевый.

"Европейские фермеры в целом, и польские в частности, переживают, что поставки нашего сахара будут расти, и в итоге их свекла станет никому не нужной. Наше сахарное производство - экспортно ориентированное: имеющиеся мощности позволяют варить до 2,5 млн тонн в год, а внутреннее потребление едва превышает миллион тонн. Кроме того, украинский сахар дешевле европейского", - пояснили "Стране" в ассоциации "Укрсахар".

Нынешний льготный режим (то есть поставки без квот и пошлин) для украинской продукции на рынок ЕС заканчивается 5 июня.

После этого он должен быть продлен отдельным решением Евросоюза. В ЕС уже создали переговорную группу для этого.

При этом ранее появилась информация, что Еврокомиссия предлагает такой план: беспошлинный и бесквотный режим в целом продлить. Но сделать исключение для яиц, сахара и курятины. Если их поставки превысят средние объемы за 2022-2023 годы, то тогда вернут квоты. То есть, по-сути, речь идет о верхней планке для нашего экспорта, пересекать которую нельзя.

Это решение не итоговое - его еще должен рассмотреть Европарламент. И фермерское лобби активно включилось в кампанию по торможению этих инициатив, что добиться возвращения ранее существовавших квот на импорт украинской продукции.

К примеру, в совместном обращении европейских ассоциаций (переработчиков птицы, производителей сахара, кукурузы, свеклы, оптовой торговли яйцами и птицей и др) говорится, что фермеры Румынии, Болгарии, Польши, Венгрии и Словакии продают свою продукцию примерно на 40% ниже стандартной рыночной цены, и это если вообще могут ее продать.

"То, что вначале казалось терпимой краткосрочной ситуацией, теперь переросло в проблему, ведь тысячи ферм сталкиваются с угрозой краха", - говорится в обращении.

В ассоциациях считают, что предложенные Еврокомиссией меры по сдерживанию потока украинских товаров недостаточные. И дали понять, что будут поднимать фермеров на протесты. И в Польше мы видим начало этих протестов, цель которых побудить ЕС вернуть довоенные квоты и пошлины на украинскую аграрную продукцию.

Кто кого кормит

Но вернемся к Польше. По данным Государственной таможенной службы, в прошлом году украинский экспорт в эту страну составил 4,75 млрд долларов. Это меньше, чем в 2022 - тогда было 6,7 млрд. Минус почти 2 млрд поясняется запретами на украинское зерно и блокировками границы, которые срезали большие объемы поставок в декабре минувшего года.

Для сравнения: польский импорт в Украину в прошлом году достиг 6,6 млрд долларов, тогда как в 2022 году составлял 5,6 млрд. На Польшу приходится 10,4% всего импорта в Украину (в позапрошлом году было 9,3%, а в довоенном 2021 — 6,8%).

То есть, на первый взгляд, это польский импорт "ломает" наш рынок, а не наоборот, ведь торговое сальдо двухсторонней торговли складывается именно в пользу поляков.

Но вот по агропродукции ситуация резко меняется.

По данным Украинского клуба аграрного бизнеса, во втором полугодии 2023 года (когда уже действовали частичные запреты на экспорт в Польшу, в частности, по зерну), наши компании поставили в эту страну агропродукции на 803,1 млн долларов, а польские к нам - на 138,6 млн. То есть, украинский перевес очевиден.

Только в январе этого года украинский экспорт в Польшу составил 136,3 млн долларов. Больше всего везли подсолнечное, рапсовое и соевое масла, жмых (его добавляют в корма для животных), соки, орехи, сахар и консервированные помидоры. Поляки за это же время поставили нам еды всего на 20,6 млн долларов (в основном, это кофе, мясо птицы, шоколад, консервация, корм для животных, сыры, овощи).

Основу польского импорта в Украину составляют удобрения и нефтепродукты. Из "съедобных" категорий самая большая - это сыры (поставки превышают 80 млн долларов).

То есть, с одной стороны, польские фермеры бояться украинских аграриев (с которыми им сложно конкурировать технологиями и главное - ценой), с другой - видят динамично растущий поток продукции. И рисуют картинки "ужасного будущего", которые их ждет, если сейчас смолчать.

Но главное — тема "засилья украинской еды" совпала с предвыборной кампанией.

В Польше в апреле пройдут местные выборы, а в июне будут уже общеевропейские выборы в Европарламент. Традиционно большой электоральный вес имеют фермеры и сельское население. И политтехнологи на этом активно играют.

Плюс под выборы фермеры хотят выбить у властей максимум льгот и преференций (отсюда требования поляков по отсрочке "зеленого перехода" и дотациях для животноводов).

Впрочем, вряд ли после выборов "украинская повестка" исчезнет.

Потому что, как писалось выше, проблема в целом в том, что европейские фермеры не хотят конкуренции со стороны более эффективных украинских аграриев.

"Это системная работа европейского аграрного лобби против Украины. Украинский аграрный бизнес даже в тяжелейших условиях войны практически во всех сегментах многократно эффективнее, чем европейский, который может удерживаться исключительно за счет огромных дотаций. Но даже с их учетом они не могут конкурировать по цене с нашей продукцией. А у нас огромный и высокоразвитый аграрный комплекс, который, если не будет квот и пошлин, может в течение короткого времени завоевать значительную часть европейского рынка. Естественно, аграрным лоббистам в Европе это не нравится. И потому они и качают ситуацию, проводят протесты. И нужно понимать, что они будут действовать очень жестко, потому что на кону - огромные деньги. Их план примерно следующий. На первом этапе добиться возвращение квот на украинскую агропродукцию. А на втором этапе - навязать Украине переговоры на тему "а давайте обсудим сколько вы у себя чего будете производить и установим ограничения - сколько мы максимум можете сахара производить, сколько зерна, сколько курятины и яиц. А чтоб компенсировать сокращение производства, мы предложим вам субсидии и дотации". Именно так они ранее уже ограничивали агропроизводство в новых странах-членах ЕС. И, кстати говоря, тогда поляки пошли на принцип и отстояли свое сельское хозяйство. И нам сейчас нужно в этом плане брать пример с поляков: послать лесом всех этих протестующих товарищей фермеров и жестко ставить вопрос перед Еврокомиссией о недопустимости возвращения квот для воюющей страны. А на тему "вы сократите производство, а мы вам дадим за это денег" вестись ни в коем случае нельзя. Мы уже видели к ему приводит зависимость от внешних сил в военной сфере. И с какими сложностями проходят решения о выделении помощи нам. Допустить такое в аграрное сфере нельзя", - сказал "Стране" источник на аграрном рынке.

Зерно ушло морем, а топливо подорожает

Как отметил глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Забловский, наш основной аграрный экспорт от блокировки польской границы не сильно страдает.

"В январе поставки шли, в основном, морем, и составили 6,7 млн тонн. За это же время транзитом через Польшу прошло только 370 тысяч тонн, что составляет около 5% от общих объемов. Для сравнения: в 2022 году мы возили через Польшу по миллиону тонн в месяц", - говорит Забловский.

Впрочем, как и в случае с прошлогодними блокировками, "непроездная" граница может взвинтить ценники на перевозки и спровоцировать подорожание импортных товаров.

По словам владельца сети АЗС Prime Дмитрия Леушкина, автогаз в Украине может подорожать сразу на 7 гривен, а бензин и дизель - на гривну за литр уже в течение недели.

О наценке в 5-10% "за логистику" говорят также продавцы бытовой техники, продуктов питания и одежды. Но главное даже не цены, а сам факт наличия товаров, так как при нынешней пропускной способности, а точнее, неспособности, доставка может занимать месяцы. Что особенно критично, к примеру, для лекарств.

Польская продукция (те же сыры) может подрожать у нас и более существенно или же вообще исчезнуть из продажи, так как не исключено, что Украина будет вводить "ответные меры".

Слухи о том, что правительство уже изучает такой вариант, активно разносятся по рынку.

"Будет ли Украина идти на ограничения? Да, возможно, это будет зависеть от того, смогут ли стороны найти хотя бы временный компромисс и ослабить блокаду", - подытожил Забловский.