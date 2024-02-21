Среди польских протестующих, блокирующих границу, оказался Петр Панасюк, который находится в базе "Миротворца".

Об этом сообщают телеграм-каналы.

Он называет себя "квалифицированным историком, геополитиком и геостратегом", а в описании к профилю Х призывает "победить нацизм".

Панасюк постит много публикаций с поддержкой армии РФ, критикой Украины, США и польских властей. Много пишет об украинском зерне. Также паблики обратили внимание, что он сидит в российской соцсети "Вконтакте".

18 февраля он опубликовал фото с протестов на границе с Украиной. Хотя не указал, что это он, но по фотографии похож.

С декабря 2023 года Панасюк находится на "Миротворце" за "участие в информационно пропагандистских спецоперациях россии", "участие в актах гуманитарной агрессии против Украины", "распространение нарративов кремлевской пропаганды".

Также указано, что он "агент или сотрудник спецслужб россии". А также обозреватель издания Myśl Polska.

Ранее соцсети облетело фото, как польский фермер на границе вывесил на трактор плакат с обращением к Путину и флаг СССР. Вскоре польская полиция его задержала.