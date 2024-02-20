Польский фермер возглавил колонну с флагом СССР и обращением к Путину. Фото - Gazeta Wyborca

Один из польских фермеров, блокирующих грузоперевозки на границе призвал Путина "разобраться с Украиной".

Об этом сообщает местное издание Gazeta Wyborca.

Так, на автостраде в населённом пункте Гожичках, на одном из тракторов было послание, адресованное лично президенту РФ: "Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями".

При этом на передней части сельхозмашины был закреплён большой флаг СССР.

Издание отмечает, что другие протестующие не поддерживают это заявление.

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