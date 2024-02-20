Один из польских фермеров, блокирующих грузоперевозки на границе призвал Путина "разобраться с Украиной".

Об этом сообщает местное издание Gazeta Wyborca.

Так, на автостраде в населённом пункте Гожичках, на одном из тракторов было послание, адресованное лично президенту РФ: "Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями".

При этом на передней части сельхозмашины был закреплён большой флаг СССР.

Издание отмечает, что другие протестующие не поддерживают это заявление.

Ранее Илон Маск похвалил слова Путина против использования американской валюты в международной борьбе за доминирование.

"Мы перестарались с превращением доллара в оружие. Это был глупый шаг", - согласился миллиардер со словами главы Кремля.

Кроме этого бизнесмен отреагировал на пространный исторический экскурс от Путина с его видением истории Украины.

Мы также сообщали, что в сети появился дипфейк, в котором губернатор Техаса призывает Байдена брать пример с Путина.

Искусственный интеллект создал фальшивый видеоролик, где республиканец Грег Эбботт заявляет, что президенту США Джо Байдену "нужно поучиться работать в интересах своей страны" у Путина.