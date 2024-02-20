Польская полиция задержала фермера, который вывесил на свой трактор плакат с обращением к Путину и флаг СССР.

Об этом сообщил министр внутренних дел Польши Марчин Кервински на своей странице в соцсети Х.

"Скандальный баннер, фото которого распространилось в интернете, был немедленно удалён польской полицией. Полиция и прокуратура принимают меры против его автора. Согласия на такую преступную деятельность не будет", - пишет Кервински.

Напомним, во время масштабных протестов польских аграриев против ввоза украинского зерна один из фермеров прикрепил на свой тракторо послание, адресованное лично президенту РФ: "Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями". Флаг СССР был закреплён на левой стороне радиатора сельхозмашины.

Ранее в Польше разоблачили украинца, который работал на российскую разведку.

В канцелярии премьер-министра Польши Дональда Туска заявили, что задержанный готовил диверсии на неких важных объектах города Вроцлава. В багажнике машины украинца нашли доказательства таких планов. Мужчина арестован на три месяца.