Во Львовской области мужчину приговорили к испытательному сроку лишения свободы за продажу флага СССР в интернете.

Об этом говорится в судебном реестре.

Заявление в полицию на уроженца Харькова написал житель Буска (Львовская область), который в 2021 году увидел объявление в интернете и был возмущен, что в городе продают советскую символику.

На суде подозреваемый вину не признал, добавив, что он не знал, что продавать советскую тоталитарную символику нельзя.

Суд признал мужчину виновным по закону о запрете пропаганды коммунистического режима и приговорил к 2 годам ограничения свободы, заменив этот срок на 2 года испытательного. Также с осужденного взыскали 5834 грн за проведение судебно-искусствоведческой экспертизы.

Напомним, в декабре во Львовской области уволили старосту села Смыков Сокальской городской общины Виталия Левицкого, который защищал от сноса советский памятник. Он заявил, что это "человеческая память погибших за свою землю".

Ранее мы писали, что полиция задержала подростков, которые в Одессе записали видео с флагом Национал-большевистской партии России.