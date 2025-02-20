В Украине готовят национализацию "Полтавского горно-обогатительного комбината" Константина Жеваго, в отношении которого СНБО недавно ввел санкции.

Об этом сообщает Государственно бюро расследований.

Ведомство сообщает, что совместно с Минюстом готовит обращение в ВАКС о передаче государству 49,5% уставного капитала компании, 541 объекта недвижимости предприятия, 172 земельных участков в долгосрочной аренде, 2,3 тыс. железнодорожных вагонов и 53,3 тыс. погонных метров подъездных путей.

ГБР напоминает, что в сентябре прошлого года в суд было передано дело о коррупции топ-менеджмента предприятия на 370 млн гривен, а на это имущество был наложен арест.

Полтавский ГОК является одним из крупнейших предприятий Украины по добыче железной руды.

Напомним, что после введения санкций СНБО в отношении Жеваго "Страна" прогнозировала, что это является подготовкой к изъятию лицензий на разработку привлекательных месторождений - в рамках готовящейся сделки по полезным ископаемым с американцами. Подробнее об этом читайте в отдельном материале.