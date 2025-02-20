В Средиземном море за последний месяц в результате взрывов были повреждены три нефтяных танкера. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Причины взрывов неизвестны. Все три суда недавно заходили в российские порты (то есть, могли относиться ко флоту, который перевозит российскую нефть).

Отмечается, что это первые за последние десятилетия инциденты, связанные с повреждением невоенных судов в результате взрыва, произошедшие в центральной части Средиземного моря.

В субботу взрыв повредил греческий танкер для сырой нефти Seajewel в порту на севере Италии. Спустя 20 минут на судне произошел еще один взрыв.

Другой танкер для перевозки сырой нефти Seacharm компании Thenamaris пострадал в результате взрыва у турецкого средиземноморского порта Джейхан в конце января.

Также в феврале у берегов Ливии был поврежден танкер-химовоз Grace Ferrum, плавающий под флагом Либерии.

Ранее Bloomberg писал, что Датское морское управление усилит проверки судов, перевозящих российскую нефть через ее проливы.