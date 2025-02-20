В Украине заочно получил приговор известный российский актер Дмитрий Певцов, игравший в сериале "Бандитский Петербург", который сейчас является депутатом Государственной думы. Ему дали 10 лет с конфискацией имущества.

Об этом сообщает СБУ.

По данным спецслужбы, артист, входящий в круг приближенных к Кремлю публичных деятелей, призывал к захвату Украины и пропагандирует войну РФ против Украины.

"Задокументировано, как Певцов неоднократно распространял антиукраинские нарративы во время массовых мероприятий с участием Путина.

Также злоумышленник часто выступал в эфирах центральных телеканалов России, где призывал к захвату государственной власти и всей территории Украины. Кроме того, в интервью российским пропагандистам Певцов рассказывал, как он лично голосовал за присоединение временно оккупированных районов Украины в состав России", - сказано в пресс-релизе.

На основании собранных следователями СБУ доказательств суд заочно признал Певцова виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ст. 436 (пропаганда войны).

Расследование проводили сотрудники СБУ в Винницкой области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Осенью коллегия судей Высшего антикоррупционного суда взыскала в доход государства песни и автомобиль украинской исполнительницы Таисии Повалий, которая живет в РФ.

А в начале войны райсуд Киева приговорил бывшего депутата Олега Царева к 12 годам лишения свободы - тоже заочно.