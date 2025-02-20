В Украине заочно приговорили к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества популярного актера Дмитрия Певцова
В Украине заочно получил приговор известный российский актер Дмитрий Певцов, игравший в сериале "Бандитский Петербург", который сейчас является депутатом Государственной думы. Ему дали 10 лет с конфискацией имущества.
Об этом сообщает СБУ.
По данным спецслужбы, артист, входящий в круг приближенных к Кремлю публичных деятелей, призывал к захвату Украины и пропагандирует войну РФ против Украины.
"Задокументировано, как Певцов неоднократно распространял антиукраинские нарративы во время массовых мероприятий с участием Путина.
Также злоумышленник часто выступал в эфирах центральных телеканалов России, где призывал к захвату государственной власти и всей территории Украины. Кроме того, в интервью российским пропагандистам Певцов рассказывал, как он лично голосовал за присоединение временно оккупированных районов Украины в состав России", - сказано в пресс-релизе.
На основании собранных следователями СБУ доказательств суд заочно признал Певцова виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
- ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ст. 436 (пропаганда войны).
Расследование проводили сотрудники СБУ в Винницкой области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.
Осенью коллегия судей Высшего антикоррупционного суда взыскала в доход государства песни и автомобиль украинской исполнительницы Таисии Повалий, которая живет в РФ.
А в начале войны райсуд Киева приговорил бывшего депутата Олега Царева к 12 годам лишения свободы - тоже заочно.