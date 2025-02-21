В Николаеве задержана бывшая сотрудница Николаевского горсовета Елена Б., которая обвиняла ВСУ в провокации обстрелов и Владимира Зеленского - в развязывании войны.

Об этом сообщает издание "Преступности.нет".

В своем аккаунте в TikTok женщина критиковала украинских военных за то, что они постоянно ездят по городу, из-за чего тот обстреливают, и называла их преступниками. Также она в одном из постов назвала Зеленского террористом за то, что он не хочет заканчивать войну и уходить в отставку.

Из-за публикаций ее внесли в базу "Миротворец" за распространение дезинформации и оправдание агрессии России.

После этого женщина заявила, что не считает свои слова оскорбительными, и отметила, что не общается со своими родителями из-за разногласий в политических взглядах.

Позже Елену задержала СБУ, инкриминируя ч. 3 ст. 436-2 ("Оправдывание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации") и ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение равноправия граждан в зависимости от их убеждений"). Ей уже избрали меру пресечения. Несмотря на ходатайство прокуратуры о содержании под стражей, судья Центрального районного суда принял решение о домашнем аресте.

Ранее СБУ задержала пятерых членов организации "Рабочий фронт Украины", которые пытались создать "повстанческое движение" и "солдатские комитеты".

Также силовики решили проверить преподавателей вуза в Киеве после жалоб студентов на поддержку ими российской агрессии.