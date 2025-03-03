Сегодня ночью в Лос-Анджелесе прошла 97-я церемония вручения кинопремии "Оскар". Победу в номинации за лучший фильм года получила комедийная драма "Анора" - о стриптизерше, которая вышла замуж за сына российского олигарха.

Главные мужские роли в ленте сыграли российские актеры.

Премию получили исполнившая главную женскую роль актриса Майки Мэдисон и режиссер картины Шон Бейкер. Также фильм победил в номинациях лучший оригинальный сценарий и лучший монтаж (Шон Бэйкер).

Всего у фильма пять статуэток "Оскара".

Вопреки ожиданиям, российский актер Юра Борисов, снявшийся в одной из главных ролей "Аноры", премии не получил.

Сюжет "Аноры" повествует о девушке, работающей стриптизершей в Бруклине. Она - потомок российских эмигрантов.

В нее влюбляется сын российского олигарха Ваня Захаров. Изначально он предлагает ей 15 тысяч долларов за то, чтобы она неделю играла роль его девушки, но в итоге они женятся. Однако родители парня были в шоке от того, что их сын женился на "проститутке", и предприняли попытки расторгнуть брак.

В свою очередь украинский документальный фильм "Фарфоровая война" остался без наград на "Оскаре". Но Украина упоминалась на конкурсе.

Актриса Дэрил Ханна, известная по роли в тарантиновском "Убить Билла", крикнула со сцены: "Слава Украине! Настоящие крутые герои мира (badasses)".

А сценарист Питер Строган закрепил на костюме желто-голубую ленту и сказал, что это призыв не отворачиваться от Украины, что, по его мнению, уже начинает происходить.

Напомним, фильм "Анора" получил главный приз 77-го Каннского кинофестиваля "Золотую пальмовую ветвь".

Как мы писали, в прошлом году лучшим фильмом стал "Оппенгеймер". Картина повествовала о создателе американской ядерной бомбы Роберте Оппенгеймере.

А украинская документалка "20 дней в Мариуполе" выиграла "Оскар" в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" в 2024 году.