Кинокомпания Warner Bros. выпустит первый фильм из новой серии кинокартин по мотивам "Властелина колец".

Об этом сообщил генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав, передает издание Variety.

Фильм с рабочим названием "Властелин колец: Охота на Голлума" будет посвящен Голлуму, которого в оригинальной кинотрилогии сыграл актер Энди Серкис. В новой ленте он вернется к роли, а также выступит в качестве режиссера.

Кроме того, режиссер и сценарист фильмов "Властелин колец" и "Хоббит" Питер Джексон, а также его соавторы по сценарию Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс выступят продюсерами нового фильма и примут участие в каждом этапе работы над картиной.

Работа над сценарием уже началась. Релиз запланирован на 2026 год.

Напомним, вышедший в 2022 году новый сериал по "Властелину колец" вызвал бурю негодования в сети. В основном, критиковались многочисленные расхождения сериала с книгами Толкина, скучные истории персонажей и плохое качество диалогов.

Как писала "Страна", премьеру сериала "Властелин колец: Кольца власти" за первые сутки посмотрели рекордные 25 миллионов.

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