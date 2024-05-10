История Голлума. Кинокомпания Warner Bros. выпустит новый фильм по мотивам "Властелина колец"
Кинокомпания Warner Bros. выпустит первый фильм из новой серии кинокартин по мотивам "Властелина колец".
Об этом сообщил генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав, передает издание Variety.
Фильм с рабочим названием "Властелин колец: Охота на Голлума" будет посвящен Голлуму, которого в оригинальной кинотрилогии сыграл актер Энди Серкис. В новой ленте он вернется к роли, а также выступит в качестве режиссера.
Кроме того, режиссер и сценарист фильмов "Властелин колец" и "Хоббит" Питер Джексон, а также его соавторы по сценарию Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс выступят продюсерами нового фильма и примут участие в каждом этапе работы над картиной.
Работа над сценарием уже началась. Релиз запланирован на 2026 год.
Напомним, вышедший в 2022 году новый сериал по "Властелину колец" вызвал бурю негодования в сети. В основном, критиковались многочисленные расхождения сериала с книгами Толкина, скучные истории персонажей и плохое качество диалогов.
Как писала "Страна", премьеру сериала "Властелин колец: Кольца власти" за первые сутки посмотрели рекордные 25 миллионов.
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