В воскресенье, 5 мая, скончался номинант на премию "Оскар" Бернард Хилл. Актер получил широкую популярность после своих ролей в фильме "Титаник" и кинотрилогии "Властелин колец". Ему было 79 лет.

Об этом пишут западные СМИ.

Бернарда Хилла не стало за несколько часов до премьеры его нового телешоу на BBC One.

Актер родился в 1944 году в Манчестере. С 1970-х годов снимался в кино и на телевидении.

За свою карьеру Хилл успел сыграть в более чем 140 фильмах, сериалах и шоу. Зрителям он наиболее известен по роли капитана Эдварда Джона Смита в фильме "Титаник" 1997 года и короля Теодена в кинотрилогии "Властелин колец".

Последнюю роль актер сыграл в сериале "Ночные вызовы". Хилл умер утром 5 мая, а вечером в эфире BBC должен состояться показ второго сезона этого сериала.

Бернард Хилл в роли капитана "Титаника" Эдварда Джона Смита. Кадр из фильма

Ранее мы писали, что в возрасте 80 лет умер известный британский актер Дэвид Уорнер. Он снялся в более чем 200 фильмах и сериалах, включая "Титаник", "Твин Пикс" и "Трон".

А несколько лет назад в Лондоне скончался знаменитый английский актер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса в трилогии "Властелин колец". В момент смерти ему было 88 лет.