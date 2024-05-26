Главный приз 77-го Каннского кинофестиваля "Золотую пальмовую ветвь" получил фильм "Анора" о любви сына российского олигарха к стриптизерше.

Режиссер фильма Шон Бэйкер. Главные роли исполнили российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн. Также а фильме снимались Дарья Екамасова и Алексей Серебряков.

Сюжет "Аноры" повествует о девушке, работающей стриптизершей в Бруклине. Она - потомок российских эмигрантов.

В нее влюбляется сын российского олигарха, Ваня Захаров. Изначально он предлагает ей 15 тысяч долларов за то, чтобы она неделю играла роль его девушки, но в итоге они женятся.

Однако родители Вани (особенно мама), особенно мать, были в шоке от того, что их сын женился на "проститутке", и предприняли попытки расторгнуть брак. В рамках этой стратегии в Америку отправляются "гопник" (так его называют в фильме) Игорь и "решала" - армянин Торос, чтобы объяснить молодому человеку, что к чему.

Гран-при фестиваля получила индийская драма "Всё, что мы представляем как свет". Премию за лучшую режиссуру получил Мигел Гомиш за фильм "Гранд-тур". Приз жюри достался фильму "Эмилия Перес" режиссёра Жака Одиара.

Джесси Племонс был признан лучшим актёром за свою роль в фильме "Виды доброты" режиссёра Йоргоса Лантимоса. Награды за лучшую женскую роль получили четыре актрисы: Селена Гомес, Зои Салдана, Адриана Пас и Карла София Гаскон, которые исполнили главные роли в фильме "Эмилия Перес".

Напомним, в прошлом году украинскую фотомодель выгнали с Каннского фестиваля за футболку с надписью "F@ck you Putin".