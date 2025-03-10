С 10 марта Министерство аграрной политики и продовольствия Украины запускает электронную систему "еКонопля". Ее главная цель - усовершенствование государственной аграрной политики, восстановление лидерства Украины по выращиванию технической конопли и снижение возможных коррупционных рисков.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Новый сервис "еКонопля" будет способствовать развитию этой отрасли, ведь применение промышленной конопли чрезвычайно широко – от легкой и пищевой промышленности до целлюлозно-бумажной. Конопля – это высокомаржинальная нишевая культура, которая имеет широкие возможности для переработки", - сказал министр аграрной политики Виталий Коваль.

Внедрение системы позволит обеспечить публичность и открытость рынка промышленной конопли, что, как ожидается, приведет к росту количества тех, кто выращивает и перерабатывает коноплю для промышленных целей на внутренних и внешних рынках. А также позволит формировать объективные статистические и аналитические данные относительно промышленной конопли.

Юридическим лицам, которые выращивают коноплю, доступны следующие модули в системе:

модуль регистрации субъектов хозяйствования в сфере промышленной конопли;

модуль регистрации и управления земельными участками;

модуль посева и урожая;

модуль лабораторных исследований;

модуль отчетности;

интерактивная карта.

Система "еКонопля" интегрируется с государственными реестрами и системами, в частности:

Единым государственным реестром юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований;

Государственным реестром прав на недвижимое имущество;

Государственным земельным кадастром;

Информационно-коммуникационной системой "еРастениеводство" (Государственным реестром сортов растений, пригодных для распространения в Украине; Реестром сертификатов на семена и/или посадочный материал).

Для регистрации в системе необходимо подготовить квалифицированную электронную подпись и подать заявку через электронный кабинет.

Если раьше получение лицензии на производство промышленной конопли длилось до трех месяцев, то теперь достаточно зарегистрироваться в Реестре юридических лиц, которые выращивают коноплю, причем не нужно получать лицензии и квоты.

Реестр был создан на базе "Дия.Engine" - платформы, запущенной Министерством цифровой трансформации.

Напомним, летом в Украине вступил в силу закон о легализации медицинской марихуаны.

Недавно мы сообщали, что в "Дию" добавили сертификат семейного статуса.