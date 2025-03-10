Сегодня в Украине запускают электронную систему "еКонопля"
С 10 марта Министерство аграрной политики и продовольствия Украины запускает электронную систему "еКонопля". Ее главная цель - усовершенствование государственной аграрной политики, восстановление лидерства Украины по выращиванию технической конопли и снижение возможных коррупционных рисков.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Новый сервис "еКонопля" будет способствовать развитию этой отрасли, ведь применение промышленной конопли чрезвычайно широко – от легкой и пищевой промышленности до целлюлозно-бумажной. Конопля – это высокомаржинальная нишевая культура, которая имеет широкие возможности для переработки", - сказал министр аграрной политики Виталий Коваль.
Внедрение системы позволит обеспечить публичность и открытость рынка промышленной конопли, что, как ожидается, приведет к росту количества тех, кто выращивает и перерабатывает коноплю для промышленных целей на внутренних и внешних рынках. А также позволит формировать объективные статистические и аналитические данные относительно промышленной конопли.
Юридическим лицам, которые выращивают коноплю, доступны следующие модули в системе:
- модуль регистрации субъектов хозяйствования в сфере промышленной конопли;
- модуль регистрации и управления земельными участками;
- модуль посева и урожая;
- модуль лабораторных исследований;
- модуль отчетности;
- интерактивная карта.
Система "еКонопля" интегрируется с государственными реестрами и системами, в частности:
- Единым государственным реестром юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований;
- Государственным реестром прав на недвижимое имущество;
- Государственным земельным кадастром;
- Информационно-коммуникационной системой "еРастениеводство" (Государственным реестром сортов растений, пригодных для распространения в Украине; Реестром сертификатов на семена и/или посадочный материал).
Для регистрации в системе необходимо подготовить квалифицированную электронную подпись и подать заявку через электронный кабинет.
Если раьше получение лицензии на производство промышленной конопли длилось до трех месяцев, то теперь достаточно зарегистрироваться в Реестре юридических лиц, которые выращивают коноплю, причем не нужно получать лицензии и квоты.
Реестр был создан на базе "Дия.Engine" - платформы, запущенной Министерством цифровой трансформации.
Напомним, летом в Украине вступил в силу закон о легализации медицинской марихуаны.
Недавно мы сообщали, что в "Дию" добавили сертификат семейного статуса.