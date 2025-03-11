США снова блокируют направленные против России формулировки в коммюнике "Большой семерки".

Об этом заявил Государственный секретарь США Марко Рубио, передает Reuters.

По словам главы Госдепа, Вашингтон против формулировок, которые могут помешать его усилиям, направленным на начало переговоров Украины и РФ.

"Мы считаем, что антагонистические высказывания иногда затрудняют привлечение сторон к переговорам, особенно с учетом того, что сейчас мы единственные, кто, по-видимому, в состоянии сделать такие переговоры возможными", - сказал он.

Дипломаты уточняют, что США стремятся убрать упоминания о санкциях и войне России в Украине, одновременно требуя более жестких формулировок в отношении Китая. Пока согласовать текст не удалось, и есть опасения, что в итоге не удастся.

Министры иностранных дел Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США должны встретиться на речном курорте Ла-Мальбе в Квебеке 12–14 марта впервые с инаугурации президента США Дональда Трампа.

Напомним, СМИ уже писали, что Соединенные Штаты настаивают на смягчении формулировок относительно России в коммюнике по итогам будущей встречи глав МИД стран G7.

В феврале Генеральная ассамблея ООН приняла инициированную Киевом и странами Европы резолюцию об Украине с осуждением вторжения РФ.