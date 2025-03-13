Премьер-министр Италии Джорджа Мелони критикует Францию и Великобританию за "спешку" с отправкой миротворцев в Украину и не примет участие в субботнем телефонном разговоре европейских лидеров по инициативе Британии.

Об этом сообщает La Repubblica со ссылкой на источники.

По данным издания, Мелони "дистанцируется от франко-британской оси".

Также сообщается, что Италия не поддержит резолюцию Европарламента, считая, что в ней слишком много заявлений "против Дональда Трампа".

"Последние действия премьера Италии вызвали раздражение Парижа и Лондона. Мелони дала понять Стармеру, что она не будет присутствовать на телефонном разговоре "желающих" в субботу, если повестка дня, в настоящее время сосредоточенная на возможности отправки миротворческих контингентов в Киев, не будет изменена", - говорится в статье.

Напомним, Мелони наряду с премьером Венгрии Виктором Орбаном считается одним из наиболее близких к Трампу европейских лидеров.

Ранее Италия отказала Франции и Британии в отправке своих миротворцев в Украину. По словам Мелони, Рим готов участвовать в подобной миссии, только если она будет проводиться под эгидой ООН и при условии завершения боевых действий.