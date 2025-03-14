Британский суд признал судью Организации Объединенных Наций Лидию Мугамбе из Уганды виновной в рабовладении. Об этом сообщает Independent.

Мугамбе заставила молодую женщину работать ее служанкой и бесплатно ухаживать за детьми в Британии.

Обвинение доказало, что она "эксплуатировала и оскорбляла свою жертву, пользуясь ее непониманием своих прав на должным образом оплачиваемую работу и обманывая ее относительно цели ее приезда в Великобританию".

Мугамбе сговорилась с заместителем верховного комиссара Уганды Джоном Леонардом Мугервой, что она поговорит с судьей, который вел дело с его участием, а тот взамен поможет проспонсировать поездку будущей жертвы в Британию. На суде было установлено, что судья намеревалась "заполучить кого-то, кто облегчил бы ей жизнь и при этом стоил бы ей как можно меньше".

Мугамбе отрицала, что заставляла молодую угандийку выполнять работу по дому, и сказала, что она "всегда" относилась к ней с любовью, заботой и терпением.

Ранее Reuters писал, что главного прокурора Международного уголовного суда в Гааге Карима Хана подозревают в сексуальных домогательствах.